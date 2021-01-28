Девочка поцарапала 12 автомобилей на стоянке в Гродно. В настоящий момент милиция просит отозваться родителей ребенка, передает БЕЛТА.
Согласно данным отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошел на стоянке автокомиссионки на улице Весенней. В момент, когда родители девочки рассматривали машины, их дочка отошла в сторону и камнем поцарапала лакокрасочное покрытие 12 транспортных средств. Ущерб составил около 2,5 тыс. рублей.
– Владельцы площадки по реализации авто самостоятельно разместили информацию об инциденте в СМИ в надежде, что родители ребенка отзовутся. Однако этого не последовало, и индивидуальный предприниматель обратился за помощью в Ленинский РОВД, – рассказали в милиции.
Правоохранители добавили, что взрослые могли не увидеть проделку ребенка. После посещения автокомиссионки семья ушла в сторону улицы Болдина. Милиция просит главу семейства обратиться в Ленинский РОВД Гродно, чтобы решить сложившуюся ситуацию с владельцами автокомиса. Поделиться информацией можно по телефонам +375 33 657-72-98 или 102.
Фото: БЕЛТА
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В Гродно ребенок поцарапал 12 машин, находящихся на стоянке
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