В Гродно прошла интеллектуальная молодежная игра, посвященная истории избирательного права

Увлекательная интеллектуальная игра, в ходе которой необходимо было проявить эрудицию, логику и сообразительность, состоялась по инициативе БРСМ и прошла в молодежном центре «Гродно».





Детали раскрыла первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек:





– За звание чемпиона боролись восемь команд из областного центра, представляющих вузы и профессионально-технические учебные заведения. Немаловажная деталь – участвовать в интеллектуальной игре могли лишь те молодые люди, которые впервые получили право избирательного голоса. Как исключение, в квизе приняла участие сборная команда, представляющая наблюдателей и членов избирательных комиссий. Интересный формат молодежной игры, на мой взгляд, несет сразу несколько важных функций – образовательную, воспитательную и патриотическую. Вдобавок это отличная тренировочная площадка и своеобразный отбор лучших из лучших для последующего участия в подобных акциях республиканского масштаба.





…Четыре тура. В каждом – по семь вопросов. Любопытная деталь: все мобильные телефоны были сданы организаторам игры, дабы не было соблазна что-то подсмотреть в интернете.





Упорнейшая борьба велась до последней секунды и последнего набранного участниками балла! В результате звание самой сильной команды Гродненщины завоевал дружный коллектив плод названием «К-43», представляющий Аграрный университет. Вслед за ним расположились «Знатоки» (наблюдатели и члены избирательных комиссий). Замкнула тройку призеров команда «Профи» из Гродненского государственного колледжа коммунального хозяйства.





Фото: Гродненский областной комитет БРСМ