В Гродно подвели итоги трудового семестра на форуме студенческих отрядов «Труд_Крут»

Руководители и бойцы лучших студенческих отрядов собрались, чтобы проанализировать сделанное и, конечно же, заглянуть в будущее. Были на форуме и представители предприятий и организаций, которые обеспечили студентам рабочие места.рассказала о большом объеме работы, который был проделан в этом году:Во время торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра грамотами и благодарностями были награждены самые достойные.Информацией специально для sb.by поделились в городском комитете БРСМ. Итак, победителями городского этапа республиканского конкурса «Трудовой семестр – 2020» стали:Лучший строительный отряд – отряд "Метеор-1" имени Героя Советского Союза Н. Селицкого.Лучший сельскохозяйственный отряд – отряд "Поречанка" имени Героя Советского Союза Н. Овчинникова.Лучший педагогический отряд – отряд "Купалинка-1" имени Героя Советского Союза Б. Пищикевича.Лучший медицинский отряд – отряд "Медик" имени Героя Советского Союза О. Санфировой.Лучший производственный отряд – отряд "Купаловцы" имени Героя Советского Союза Н. Абрамчука.Лучшие наниматели – Гродненский мясокомбинат и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.Фото: Гродненский городской комитет БРСМ