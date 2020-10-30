В Гродно подвели итоги трудового семестра на форуме студенческих отрядов «Труд_Крут»

Итоговое мероприятие, на котором состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра, прошло на сцене областной филармонии. Организатором выступил Гродненский городской комитет БРСМ.
Руководители и бойцы лучших студенческих отрядов собрались, чтобы проанализировать сделанное и, конечно же, заглянуть в будущее. Были на форуме и представители предприятий и организаций, которые обеспечили студентам рабочие места.
Второй секретарь городского комитета БРСМ Анна Киселевская рассказала о большом объеме работы, который был проделан в этом году:
– В Гродно было сформировано около 70 студенческих отрядов – это около 900 студентов и учащихся. Направления работы были самыми разнообразными – это и педагогическое, и сельскохозяйственное, и строительное, и медицинское, и производственное, и сервисное… Добавлю также, что молодежь работала на важных, социально значимых объектах. Перечислю основные из них: реконструкция железнодорожного моста и возведение массивного жилого комплекса в Гродно, ремонт студенческих общежитий, уборочная кампания… Студенческие отряды трудились также на Белорусской АЭС в Островце, на строительстве онкологического диспансера в областном центре.
Во время торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра грамотами и благодарностями были награждены самые достойные.
Информацией специально для sb.by поделились в городском комитете БРСМ. Итак, победителями городского этапа республиканского конкурса «Трудовой семестр – 2020» стали:
Лучший строительный отряд – отряд "Метеор-1" имени Героя Советского Союза Н. Селицкого.
Лучший сельскохозяйственный отряд – отряд "Поречанка" имени Героя Советского Союза Н. Овчинникова.
Лучший педагогический отряд – отряд "Купалинка-1" имени Героя Советского Союза Б. Пищикевича.
Лучший медицинский отряд – отряд "Медик" имени Героя Советского Союза О. Санфировой.
Лучший производственный отряд – отряд "Купаловцы" имени Героя Советского Союза Н. Абрамчука.
Лучшие наниматели – Гродненский мясокомбинат и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.
Фото: Гродненский городской комитет БРСМ
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В Гродно подвели итоги трудового семестра на форуме студенческих отрядов «Труд_Крут»
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