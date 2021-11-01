В Гродно мужчина воткнул в спину прохожей иглу от шприца

Инцидент произошел утром 29 октября. 34-летняя горожанка шла на работу. Почувствовав острую боль в области спины, женщина обернулась и увидела убегающего мужчину. Он воткнул ей в спину медицинскую иглу. Пострадавшая обратилась в милицию.Злоумышленником оказался 41-летний мужчина, который состоит на учете у психиатра. Известно, что ранее он привлекался за совершение аналогичных действий. Тогда орудием было шило.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (хулиганство) УК.