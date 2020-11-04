В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка

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По данным следствия, днем 3 ноября в Гродно мужчина подошел к двери здания пункта охраны правопорядка и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог. Возгорание потушили, никто не пострадал.Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Изучены и записи камеры видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент поджога. По изъятым объектам назначено проведение экспертиз.Установили, что преступление совершил 41-летний местный житель, его задержали. Гродненским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК.Видео СК