Житель облцентра поджег дверь общественного пункта охраны правопорядка, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, днем 3 ноября в Гродно мужчина подошел к двери здания пункта охраны правопорядка и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог. Возгорание потушили, никто не пострадал.
Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Изучены и записи камеры видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент поджога. По изъятым объектам назначено проведение экспертиз.
Установили, что преступление совершил 41-летний местный житель, его задержали. Гродненским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК.
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В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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