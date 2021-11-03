SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Гродно легковушка въехала в остановку и сбила пешехода

В Гродно легковушка въехала в остановку и сбила пешехода

Авария произошла 3 октября в 14:40, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.  


По предварительным данным, 39-летний водитель Opel на съезде с проспекта Янки Купалы на проспект Клецкова в сторону Румлевского моста въехал в остановку общественного транспорта, сбил пешехода, а затем, вернувшись на дорогу, столкнулся с еще одной машиной той же марки.


В результате ДТП пострадавший мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Во втором автомобиле находилась девушка с 9-месячным ребенком, они серьезных травм не получили. Всех участников аварии доставили в больницу на осмотр и оказание необходимой медицинской помощи.

По факту аварии проводится проверка. 

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы