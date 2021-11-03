В Гродно легковушка въехала в остановку и сбила пешехода

По предварительным данным, 39-летний водитель Opel на съезде с проспекта Янки Купалы на проспект Клецкова в сторону Румлевского моста въехал в остановку общественного транспорта, сбил пешехода, а затем, вернувшись на дорогу, столкнулся с еще одной машиной той же марки.В результате ДТП пострадавший мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Во втором автомобиле находилась девушка с 9-месячным ребенком, они серьезных травм не получили. Всех участников аварии доставили в больницу на осмотр и оказание необходимой медицинской помощи.По факту аварии проводится проверка.Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома