Следователи устанавливают обстоятельства травмирования 5-летнего ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.
Инцидент произошел днем 9 ноября. Выяснилось, что 38-летняя женщина оставила троих малолетних детей одних дома и ушла по делам. По предварительной информации, ребенок самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и, потеряв равновесие, выпал со второго этажа.
Мальчик доставлен в больницу с признаками падения с высоты.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: СК Беларуси
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В Гродно 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки
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