В Гродненской области на ЦТ зарегистрировались более 5,1 тысячи абитуриентов

Архивное фото

Абитуриенты региона выполнят свыше 17,4 тыс. тестов по 15 предметам. Самыми популярными предметами по-прежнему остаются русский язык (3,9 тыс.) и математика (2,6 тыс.). Меньше всего желающих записалось на испанский (11 человек) и китайский (1) языки. Свыше 2,4 тыс. абитуриентов зарегистрировались на 4 предмета.Всего в области будет работать 9 пунктов тестирования. Они будут не только в Гродно, но и в Лиде и Волковыске.Сегодня в КГК региона прошло заседание областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. Председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, возглавляющий также областную комиссию, отметил, что все аудитории, учебные корпуса, где будет проводиться ЦТ, проверили представители МЧС, санэпидслужбы, специалисты КГК.– отметил Анатолий Дорожко и добавил, что в этом направлении не прекращалась работа и на подготовительном этапе.Например, около 80% абитуриентов воспользовались возможностью зарегистрироваться на ЦТ в электронном кабинете.Для оперативного реагирования на вопросы абитуриентов и их родителей на базе КГК Гродненской области работает горячая телефонная линия.– отметил Анатолий Дорожко.Он также уточнил, что главная задача комиссии – создание для всех абитуриентов равных условий. Главным приоритетом, дающим право на поступление, являются знания.