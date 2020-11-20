Первые елочные базары откроются в Гродненской области уже 18 декабря, сообщает БЕЛТА.
В управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома добавили, что в разных регионах время работы базаров может отличаться. Купить новогоднее дерево можно, по предварительной информации, по цене от 10 до 16 рублей. Графики работы базаров и места их расположения будут доступны на сайте облисполкома и порталах в регионах.
– Начинается сезон праздничной торговли и в магазинах региона. Украшаются торговые залы, витрины, фасады, организуются тематические фотозоны. В торговых залах оборудуются зоны с новогодним ассортиментом: подарками, шампанским, игрушками и сувенирами, – рассказали в управлении торговли и услуг облисполкома.
Также решается вопрос с проведением традиционных новогодних и рождественских ярмарок. Мероприятия будут проходить с учетом эпидемиологической обстановки. В Гродно, например, в текущем году местом проведения ярмарки станет Советская площадь. Планируется, что здесь разместятся зоны фуд-траков, а также зона тематических рождественских домиков.
Фото: БЕЛТА
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В Гродненской области елочные базары начнут работать с 18 декабря
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