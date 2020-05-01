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  2. В Гродненской инфекционной больнице ни один из 220 сотрудников не заразился коронавирусом

В Гродненской инфекционной больнице ни один из 220 сотрудников не заразился коронавирусом

К слову, это учреждение здравоохранения в настоящее время полностью перепрофилировано под прием пациентов с опасным заболеванием. Первый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус» сюда поступил 11 марта. 

По словам главного врача Гродненской областной инфекционной клинической больницы Сергея Тихоновича персонал изначально чувствовал себя уверенно и в безопасности поскольку был подготовлен, обучен вплоть до принятия зачетов по методам и алгоритмам защиты от коронавируса:

- Все обозначенные меры выполняются жестко. В день используется примерно 90 «противочумных» костюмов. Они в обязательном порядке используются при работе с нашими сегодняшними пациентами. Дезинфектантами и средствами индивидуальной защиты мы обеспечены в полной мере. Обучение, самоконтроль и обеспечение необходимыми средствами защиты – вот три фактора, на которых держится безопасность медицинских работников.

На конец апреля пациентами Гродненской инфекционной больницы с подтвержденным диагнозом «коронавирус» стали 140 человек. Выписались после полного выздоровления 22 пациента. Случаев, которые закончились бы смертью больного коронавирусом, здесь не было.

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Фото: Катерина ЧАРОВСКАЯ
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