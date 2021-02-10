В Гродненском зоопарке появился новый житель

Несмотря на сильный мороз, животное чувствует себя хорошо: после рождения он быстро встал на ножки. Специалисты зоопарка отмечают, что даже в такой мороз детеныш ламы не замерзает – у него густая и теплая шерсть. Но домик на ночь закрывают, чтобы непоседливый малыш не отправился исследовать сугробы. И родители у малыша внимательные и заботливые: они не отходят от него, наблюдают, оберегают и согревают.– поделиласьСпециалист зоопарка добавила, что новорожденный уже третий мальчик у этой пары лам.