В Гродненском зоопарке появился новый житель

Несмотря на сильный мороз, животное чувствует себя хорошо: после рождения он быстро встал на ножки. Специалисты зоопарка отмечают, что даже в такой мороз детеныш ламы не замерзает – у него густая и теплая шерсть. Но домик на ночь закрывают, чтобы непоседливый малыш не отправился исследовать сугробы. И родители у малыша внимательные и заботливые: они не отходят от него, наблюдают, оберегают и согревают.
– 8 февраля мы пришли утром на работу и обнаружили, что у нас приплод у пары лам. Мы этого ждали и готовились. Но немного переживали из-за морозов – напрасно, все прошло благополучно. Мальчик крепенький и здоровый. Вчера ветслужба ввела ему порцию препаратов для профилактики новорожденных от болезней, – поделилась управляющая отделением «Копытные» Гродненского зоопарка Елена Каверская.
Специалист зоопарка добавила, что новорожденный уже третий мальчик у этой пары лам.