В Гродненском аграрном университете планируют развивать био- и нанотехнологии

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, – подчеркнул Александр Шумилин. Он также отметил, что при содействии Государственного комитета по науке и технологиям на базе Гродненского аграрного университета созданы две отраслевые лаборатории: биотехнологическая по репродукции сельскохозяйственных животных и научно-исследовательская по ДНК-технологиям, в которых закладывается прочный фундамент будущих достижений в аграрной сфере.Председатель ГКНТ поздравил всех преподавателей, сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов с 70-летним юбилеем университета., – сказал он.