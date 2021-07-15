В Греции с 15 июля будут внесены изменения в работу ресторанов, таверн, баров, развлекательных центров – там появятся "чистые" зоны для вакцинированных и переболевших COVID-19. Это делается для того, чтобы стимулировать вакцинацию среди жителей, информирует РИА Новости.
С помощью указанных мер власти страны пытаются стимулировать вакцинацию населения.
"Чистые" и "смешанные" зоны появятся не только в заведениях общепита, но и в кинотеатрах, театрах и центрах, где проводятся шоу, развлекательные и спортивные мероприятия. Но в помещениях, где будут находиться иммунизированные клиенты, с 16 июля по 31 августа заполняемость не должна превышать 85%. В зоне для непривитых лимит гостей – 50%.
Владелец бизнеса вправе сам решить, будет ли его заведение принимать только вакцинированных либо всех посетителей.
Отрицательный тест на COVID-19 станет обязательным для посетителей закрытых помещений и развлекательных центров. Чтобы отдохнуть в заведении на открытом воздухе, работающем как "смешанная" зона, также нужно провериться на наличие вируса.
Контролировать посетителей будут с помощью приложения, которое подтвердит свидетельство о вакцинации или перенесенную болезнь. Если гость не сделал прививку и не переболел, но пытается войти, работники заведения могут вызвать полицию, чтобы разобраться с нарушителем.
Эти меры будут распространяться и на туристов.
Фото: ria.ru
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В греческих кафе откроются "чистые" зоны для вакцинированных туристов
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