В ГПК сообщили, что за сутки 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности

В сообщении отмечается, что это стало главной причиной образования очередей большегрузов на границе между Беларусью и ЕС.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 37,8% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 113,5% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").Согласно актуальной на 10:00 информации, перед пунктом пропуска "Видзы" на границе между Беларусью и Литвой въезда в ЕС ожидают по меньшей мере 60 фур, "Котловка" – свыше 160, "Каменный Лог" – как минимум 400, "Бенякони" – не менее 120, "Привалка" – около 80.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди скопилось как минимум 140 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – не менее 60, "Козловичи" – по меньшей мере 20.На границе с Украиной большегрузы передвигаются без задержек.