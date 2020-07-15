В городском поселке Октябрьский появился клабхаус байкеров

Председатель объединения Герман Бусел перевез в пристанище байкеров экспонаты, которые долгое время собирал и хранил в гараже. Они внесли в клуб нотку музейности, делают его посещение более интересным и познавательным. Кстати, зайти сюда, причем бесплатно, может любой желающий, на что и сделан расчет.Новоселье отпраздновали с размахом, с разрезанием красной ленточки и вручением символического ключа. Собрались не только земляки байкеров, но и их коллеги из соседних районов и Брестской области. Взрослые и дети с удовольствие заходили в клуб.В объединении «Мото Рудобелка» пять человек, но, как говорится, каких! Их часто можно видеть на всевозможных мероприятиях, они открыты для общения, особенно для подрастающего поколения, которое с блеском в глазах смотрит на байки и их хозяев. Мужчины не сомневаются, что обретение ими дома поспособствует, что называется, пополнению рядов. Можно с уверенностью сказать, что клуб станет новой достопримечательностью поселка.Фото газеты «Чырвоны кастрычнiк»