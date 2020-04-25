В Городокском районе открыли новый пожарный аварийно-спасательный пост

Сегодня в агрогородке Бычиха состоялось торжественное открытие пожарного аварийно-спасательного поста №12 Городокского районного отдела по ЧС. Поздравить коллег приехал глава МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко:





– Это знаковое мероприятие не только для Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и для Городокского района и для агрогорродка Бычиха. Мне вдвойне приятно здесь присутствовать и открывать это здание – прямо напротив стоит моя родная школа. Не могу не отметить, что в нашей стране уделяется огромное внимание вопросам безопасности в целом и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в частности. Этот пост – яркое тому подтверждение. Он оснащен самой современной техникой, кстати, отечественного производства. Спасатели практически треть жизни проводят на работе и условия для профессиональной подготовки, несения службы и отдыха имеют большое значение. Здесь все сделано на высоком уровне. Мы с коллегами всегда ценим внимание и заботу государства о нас, спасателях, и помним, что люди ждут от нас надежной, высокопрофессиональной работы.









Новое здание стоит на горе, где был неухоженный пустырь. Современный пожарный пост буквально преобразил агрогородок, сказала председатель Бычихинского сельсовета Антонина Колца:

– Приятно, что трехлетие малой родины отмечается у нас таким значимым событием. Место очень удачное, на возвышении – и каланчи не надо, с этой площадки можно вести дозор в радиусе 15 километров. Городок – районный центр, а Бычиха – географический, так что и в этом смысле выбор для размещения поста удачный. Мы от души благодарны сотрудникам МЧС! На собственном опыте убедились – они умеют делать все. Качественно сносят аварийные здания, умеют бороться с борщевиком, могут за пять дней сделать площадку, которую строители не могут за год. Хочется пожелать им счастья, физического здоровья, силы духа, благополучия в семьях.













Одноэтажное здание, которое включает в себя административную часть и гараж на две единицы техники: АЦ-10.0 и АЦ-5.0, начали строить в апреле прошлого года. Подразделение будут обслуживать 8 человек. На территории поста располагается спортивная площадка «Воркаут» для жителей населенного пункта, волейбольная площадка, а также фонтан. В дальнейшем спасатели оборудуют здесь парк отдыха, включающий в себя дендрариум, беседки для отдыха и экспозицию в виде уличных фонарей с пожарными атрибутами.



















