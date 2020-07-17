В городе Комрат открылся офис Почетного консула Беларуси

В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин и Башкан (Глава) Автономно-территориального образования (АТО) Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах, а также представители Народного собрания, общественности и деловых кругов.
- В Гагаузии живут очень трудолюбивые люди, которые могут стать драйвером в развитии торгово-экономических отношений с Беларусью. Убежден, совместными усилиями мы сможем реализовать планы по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, - отметил во время торжественной церемонии Анатолий Калинин.
Фото офиса.
Комрат - город на юге Молдовы, столица АТО Гагаузия - важнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр Гагаузской автономии. Гагаузия уже не первый год тесно сотрудничает с Минской, Гомельской и Могилевской областями Беларуси по различным направлениям, и это стало одной из важных предпосылок для учреждения поста Почетного консула в этом регионе.
Почетным консулом Республики Беларусь в г.Комрат стал Константин Сибов – его официальное назначение состоялось чуть ранее, в апреле. Помимо Гагаузии в консульский округ Почетного консула входит также Тараклийский район Молдовы.
Фото Константина Сибова.
- Наши страны связывают вековые традиции и поистине братские отношения. Когда мы стали независимыми государствами, молдавские производители столкнулись со многими сложностями и Республика Беларусь никогда не отказывала нам в рынке сбыта, - подчеркнул Константин Сибов.
В качестве Почетного консула Константин Сибов намерен содействовать укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами, развитию деловых и гуманитарных контактов. В числе важных задач Константин Сибов видит также оказание консультационной помощи бизнесу и создание условий для поставок белорусской техники, собранной в Молдове, в третьи страны, включая страны Евросоюза.
Кстати, накануне Анатолий Калинин дал большое интервью одному из известных изданий Молдовы, в котором рассказал о напутствиях Главы белорусского государства, данных во время назначения на должность посла в марте этого года, а также поделился видением перспектив развития взаимодействия между двумя странами.
Фото Анатолия Калинина. Если получится – подрезать, не ставить такую высокую вертикалку.
- В напутствии Президент сказал: «Передайте нашим друзьям-молдаванам слова глубокого уважения!». А в качестве поручения от Александра Григорьевича прозвучало не останавливаться на достигнутом, наращивать и расширять кооперационные связи между нашими странами. Надо отметить, что уже сегодня в Кишиневе работают сборочные производства троллейбусов и тракторов, в Гагаузии - тракторов для виноградников. Есть планы по расширению сборочных производств, в том числе и в других регионах Молдовы.
Анатолий Калинин в интервью подчеркнул, что считает перспективными абсолютно все сферы белорусско-молдавского сотрудничества - от политики, экономики и финансов до культуры и спорта.
- Наши отношения проверены временем и проросли глубокими корнями. И сегодня их надо только дополнять позитивными делами по всем направлениям. На межправительственном уровне уже подписаны и работают более 80 соглашений. Самое главное - мы открыты, дружны, и у нас доверительные отношения, как между братьями, - заявил дипломат. - Специфика современной белорусской дипломатии заключается в том, что Республика Беларусь не преследует какие-то геополитические цели. Беларусь хочет выстраивать равные партнерские отношения, без разделения на Запад и Восток. Мы приветствуем любое сотрудничество, которое выгодно белорусскому народу, позволяет нам развиваться и двигаться вперед. Торгово-экономическому сотрудничеству мы уделяем особое внимание. Для примера скажу, что объем белорусского экспорта достигает более 60 процентов производимой продукции от объема ВВП, который составляет 63 млрд долларов США. Соответственно, из них 43% — это РФ, 25% — ЕС, 15% — страны СНГ и 17% — другие страны и континенты. И мы видим, что такой подход, наша открытость и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству приветствуются другими странами, включая Республику Молдова.
Фото из сети интернет