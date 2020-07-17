В городе Комрат открылся офис Почетного консула Беларуси

В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин и Башкан (Глава) Автономно-территориального образования (АТО) Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах, а также представители Народного собрания, общественности и деловых кругов., - отметил во время торжественной церемонии Анатолий Калинин.Фото офиса.Комрат - город на юге Молдовы, столица АТО Гагаузия - важнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр Гагаузской автономии. Гагаузия уже не первый год тесно сотрудничает с Минской, Гомельской и Могилевской областями Беларуси по различным направлениям, и это стало одной из важных предпосылок для учреждения поста Почетного консула в этом регионе.Почетным консулом Республики Беларусь в г.Комрат стал Константин Сибов – его официальное назначение состоялось чуть ранее, в апреле. Помимо Гагаузии в консульский округ Почетного консула входит также Тараклийский район Молдовы.Фото Константина Сибова., - подчеркнул Константин Сибов.В качестве Почетного консула Константин Сибов намерен содействовать укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами, развитию деловых и гуманитарных контактов. В числе важных задач Константин Сибов видит также оказание консультационной помощи бизнесу и создание условий для поставок белорусской техники, собранной в Молдове, в третьи страны, включая страны Евросоюза.Кстати, накануне Анатолий Калинин дал большое интервью одному из известных изданий Молдовы, в котором рассказал о напутствиях Главы белорусского государства, данных во время назначения на должность посла в марте этого года, а также поделился видением перспектив развития взаимодействия между двумя странами.Фото Анатолия Калинина. Если получится – подрезать, не ставить такую высокую вертикалку.Анатолий Калинин в интервью подчеркнул, что считает перспективными абсолютно все сферы белорусско-молдавского сотрудничества - от политики, экономики и финансов до культуры и спорта.- заявил дипломат.

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