В Горках инспектор ГАИ локализовал возгорание киоска до приезда спасателей

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Руководитель Горецкого филиала ООО «Могилевсоюзпечать» Раиса Бронбина поблагодарила правоохранителей за оперативное реагирование. «Выражаю слова глубокой благодарности, профессионализм Степана Олеговича не вызывает сомнений. Уверена, что сотрудники органов внутренних дел готовы и способны прийти на помощь людям, – отметила Раиса Бронбина. – И это они делают в своей повседневной деятельности. В преддверии Нового года хочется поздравить всех сотрудников Горецкого РОВД, пожелать им здоровья и легкой службы».Видео УВД Могилевского облисполкома