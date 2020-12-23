Сотрудники ДПС отдела ГАИ Горецкого РОВД инспектор, капитан милиции Степан Ходоренко и старший лейтенант милиции Сергей Фодлаш, проезжая по маршруту патрулирования по улице Якубовского в районе СШ № 2, обратили внимание на газетный киоск, из открытой двери которого вырывались клубы дыма. Степан Ходоренко выбежал из патрульного автомобиля, проверил, нет ли в киоске людей, и до приезда сотрудников МЧС с помощью огнетушителя ликвидировал очаг возгорания.
Руководитель Горецкого филиала ООО «Могилевсоюзпечать» Раиса Бронбина поблагодарила правоохранителей за оперативное реагирование. «Выражаю слова глубокой благодарности, профессионализм Степана Олеговича не вызывает сомнений. Уверена, что сотрудники органов внутренних дел готовы и способны прийти на помощь людям, – отметила Раиса Бронбина. – И это они делают в своей повседневной деятельности. В преддверии Нового года хочется поздравить всех сотрудников Горецкого РОВД, пожелать им здоровья и легкой службы».
Видео УВД Могилевского облисполкома
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В Горках инспектор ГАИ локализовал возгорание киоска до приезда спасателей
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