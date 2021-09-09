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В горах Грузии нашли тела двух иностранных альпинистов

Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обнаружили тела двух иностранных альпинистов на горе Ушба (край Самегрело – Земо-Сванети), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иллюстративное фото

"Тела доставлены в город Местиа, где проводятся соответствующие процедуры", – сказано в сообщении. Пока не уточняется, из какой страны были погибшие. 

В МВД пояснили, что информация о пропаже двух человек поступила несколько дней назад. Спасатели сразу же начали поисковую операцию. Из-за сложного рельефа и плохой погоды они передвигались пешком, но позже был задействован вертолет. 

К слову, 8 сентября МИД Молдавии сообщил о пропаже в Грузии двух альпинистов, которые отправились в экспедицию на гору Ушба.

Фото: pixabay.com
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