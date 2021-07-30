В Гонконге начинаются морские круизы для вакцинированных туристов

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Это будут первые круизы с начала пандемии в Гонконге. Но они будут проводится "в никуда" – без захода в другие порты.Как сообщила газета South China Morning Post, в пятницу от причала отходит судно Genting Dream, на борту которого больше тысячи вакцинированных пассажиров и столько же членов экипажа.– отметил секретарь (министр) коммерции и экономического развития местного правительства Эдвард Яу.Лайнер проведет три дня в открытом море и вернется в Гонконг. Все пассажиры и члены экипажа прошли вакцинацию, а также представили отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в течение 48 часов до отплытия.Заполняемость судов не должна быть больше 50%. Лайнеры также обязаны вернуться в Гонконг в случае появления каких-либо подозрений на COVID-19. На борту будут дежурить медработники, а отдельные каюты отведут под карантинные помещения.Морские круизы в Гонконге были отменены в феврале 2020 года из-за пандемии. Сейчас эпидемическая ситуация в этом специальном административном районе Китая остается спокойной: в последние недели там не регистрируются новые локальные случаи заражения.