В Гомельской области устраняют последствия непогоды

Вечером и прошедшей ночью в юго-восточном регионе прошли сильные дожди с грозами, порывы ветра достигали 18 м/с. По оперативным данным, нарушалось электроснабжение в девяти районах области. Повреждены кровли двух сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы три случая падения деревьев на проезжую часть автодорог в Наровлянском и Добрушском районах. Их распиливали и убирали с дорог сотрудники МЧС и других организаций.





В Светлогорском районе для обеспечения электроснабжения холодильного оборудования в Паричской городской больнице и на МТФ КСУП «Вежны» в деревне Лядцы использовались электрогенераторы подразделений МЧС.

По информации ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 293 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Наутро без электроснабжения оставались 28 населенных пунктов в Гомельской области.

В регионе зафиксированы пожары, возникшие от ударов молний в жилые постройки. Так, в Гомельском районе горели два дома – в деревнях Глыбоцкое и Севруки (на фото). На места происшествий выезжали спасатели.





Фото МЧС.

