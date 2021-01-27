В Гомельской области стационары планомерно возвращаются к традиционному режиму работы

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ныхВ некоторых учреждениях сокращено количество коек, выделенных для пациентов с COVID-19. Работа эта проводится и в медучреждениях районов.Всего стационары Гомельской области располагают коечным фондом более 14 тысяч единиц. В пиковый период заболеваемости более 38 процентов фонда было задействовано для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Тем не менее система здравоохранения региона и санитарная служба в борьбе с пандемией сохраняют режим повышенной готовности, ведь вирус никуда не ушел, а грядущие месяцы традиционно принесут нам грипп и ОРИ. Граждан медики призывают не расслабляться и соблюдать простые, но дающие хороший эффект для сдерживания правила. Это ношение масок, дистанцирование, соблюдение гигиены рук. Важным остается и игнорирование мест скопления людей. Ну а людям с симптомами заболевания – сознательно относиться к своему здоровью и не подвергать риску других.