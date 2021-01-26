В Гомельской области составили топ-5 нарушений рекомендаций по нераспространению COVID-19 на объектах торговли и общепита

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по итогам работы в 2020 году обнародовал перечень наиболее частых замечаний в адрес объектов торговли и общепита, игнорировавших санитарно-противоэпидемические мероприятия в связи с пандемией COVID-19.
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– Среди выявленных в 2020 году нарушений превалировали следующие: неиспользование средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками при их наличии; отсутствие запаса дезинфицирующих средств и антисептиков для рук; непроведение утреннего фильтра состояния здоровья сотрудников перед их выходом на работу; необеспечение в объектах общественного питания проходов между столами 1,5 метра; неудовлетворительное проведение текущей уборки объектов, – проинформировали в центре.
Кроме того, проверяющие нередко фиксировали отсутствие несмываемых отметок для соблюдения дистанции покупателями, отсутствие информации о соблюдении дистанции и необходимости использования масок покупателями, реализацию пищевой продукции в неупакованном виде методом самообслуживания или расположение такой продукции в зоне доступа потребителей.
При этом на объектах торговли и общественного питания регулярно проводились разъяснительные беседы с персоналом о соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике острых респираторных вирусных инфекций и коронавирусной инфекции. Вопросы профилактики обсуждались на семинарах с работниками торговли и общественного питания. Специалисты госсаннадзора выступали по радио и телевидению, размещали информацию на сайтах учреждений.
– В 2020 году контролем за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в сфере продовольственной торговли и общественного питания были охвачены все объекты, – подчеркнули в центре. – Надзорные мероприятия проводились как в будни, так и в выходные и праздничные дни.
По результатам надзорных мероприятий за 2020 год госсаннадзором Гомельской области в адрес субъектов хозяйствования направлено 2594 рекомендации (предписания) и 653 письма-требования об устранении выявленных нарушений, вынесено 130 предписаний, запрещающих реализацию пищевой продукции без упаковки. Для проведения внеочередной уборки приостановлено 138 объектов области. Вынесено 451 предписание (требование) о приостановлении реализации или производства товаров (услуг) в связи выявляемыми нарушениями по профилактике коронавирусной инфекции. К административной ответственности привлечено 276 ответственных лиц, в том числе 25 юридических лиц.
Фото: pixabay.com
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В Гомельской области составили топ-5 нарушений рекомендаций по нераспространению COVID-19 на объектах торговли и общепита
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