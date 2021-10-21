В Гомельской области санитарный контроль выявил превышение уровней радиации в лесных грибах и мясе диких животных

По информации Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, подразделениями радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии в течение сентября исследовано 1455 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137.





Из государственного сектора проверено 245 проб. Превышений республиканских уровней не обнаружено, причем не только по цезию-137, но и по стронцию -90. Проверялись не только пищевые продукты, но и вода.

Что касается частного сектора, то здесь картина иная. На содержание радионуклидов цезия-137 исследовано 1210 проб пищевых продуктов, превышения выявлены в 157 (13 процентов). Речь идет о свежих грибах, на которые приходится наибольшее превышение, а также сушеных грибах и двух случаях мяса диких животных. Собрали дары леса на территории 17 районов. Превышения по цезию-137 в свежих грибах и продуктах их переработки при нормативе 370 Бк/кг варьировались от 377 Бк/кг (Речицкий район) до 17 187 Бк/кг (Ветковский район).

В пробах мяса диких животных (проверялось мясо косули) уровень цезия-137 составил от 1388 Бк/кг до 2219 Бк/кг (при нормативе 500 Бк/кг). По воде (проверена 61 проба) превышений не зарегистрировано.

Содержание стронция-90 при исследовании 63 проб пищевых продуктов и воды не выявлено.

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