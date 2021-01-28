В Гомельской области на пожарах погибли двое мужчин

Одна из трагедий произошла в агрогородке Кривск Буда-Кошелевского района ближе к вечеру. Дым из дома сельчанина привлек внимание соседей. Они незамедлительно позвонили в службу спасения. Огнеборцы по прибытии направились в жилье, где должен был находиться хозяин 1960 года рождения. Мужчину нашли на кровати. Помочь ему уже не смогли – он скончался, тело успело обгореть.



Та же участь постигла и жителя городского поселка Корма 1975 года рождения. Его обгоревшее тело находилось на печи под разрушившимися конструкциями. Возгорание в кирпичном доме произошло поздно вечером. Также на дым из жилья среагировали очевидцы.



– В первом случае в качестве версии рассматривается неосторожность погибшего при курении, во втором – неосторожность при обращении с огнем, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.





Фото: МЧС