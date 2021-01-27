В Рогачеве из-за повреждения запорной арматуры трубопровода теплоснабжения без тепла и горячей воды оставались 44 многоквартирных жилых дома, 2 детских сада и школа. Форс-мажор случился ближе к вечеру.
На ликвидацию последствий аварии местные коммунальные службы направили три ремонтные бригады. В половине четвертого утра теплоснабжение и водоснабжение горожан было восстановлено.
Из-за перелома водопровода в частном секторе в Советском районе Гомеля было нарушено холодное водоснабжение части горожан.
– На место аварии была отправлена бригада КПУП «Гомельводоканал». Менее чем через полчаса водоснабжение возобновилось, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Фото МЧС
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В Гомельской области коммунальные службы восстанавливают прорывы трубопроводов в условиях непогоды
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