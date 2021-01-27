В Гомельской области коммунальные службы восстанавливают прорывы трубопроводов в условиях непогоды

На ликвидацию последствий аварии местные коммунальные службы направили три ремонтные бригады. В половине четвертого утра теплоснабжение и водоснабжение горожан было восстановлено.Из-за перелома водопровода в частном секторе в Советском районе Гомеля было нарушено холодное водоснабжение части горожан.– сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Фото МЧС