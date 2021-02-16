Более 100 квадратных метров шиферной кровли обрушилось на здании молочно-товарной фермы в КСУП «Ельское Полесье» в деревне Новое Высокое Ельского района. Работники хозяйства эвакуировали из помещения 69 коров. Здание было построено в 1973 году.
Ранее обрушение кровли МТФ произошло в агрогородке Бобовичи Гомельского района. Животноводам пришлось спасать более 190 коров.
В Чечерске веса выпавшего снега не выдержала поликарбонатная кровля на теплице 2016 года постройки на территории ГСЛХУ «Чечерский спецлехоз». Обрушилось 300 квадратных метров покрытия.
Во всех случаях люди не пострадали. Хозяйственники принимают оперативные меры по восстановлению разрушенных конструкций.
Фото: pixabay.com
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В Гомельской области из-за обильного снега фиксируется обрушение крыш на хозпостройках
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