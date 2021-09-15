В Гомельской области ГАИ 16–18 сентября отработает автодорогу М10

Госавтоинспекция Гомельской области на 16–18 сентября запланировала массированную отработку автомобильной дороги М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин, информирует БЕЛТА.
В ГАИ региона уточнили, что мероприятие пройдет с целью предупреждения нарушений правил дорожного движения.
В работе сотрудники ГАИ будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль выполнения водителями и пешеходами ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения аварий, и снаряжены устройствами фото- и видеофиксации.