За минувшие 24 часа в Гомельской и Минской областях на водоемах погибли три ребенка. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
23 июня в 15:03 спасателям поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Днепр в Рогачеве в районе улицы Клары Цеткин. Работники МЧС и ОСВОД организовали поиск мальчика 2012 г. р. Ребенка не обнаружили, поиски будут продолжены сегодня.
В 17:10 в МЧС поступила информация об утонувшем ребенке в озере в деревне Киевец Воложинского района. Спасатели нашли и извлекли из водоема тело девочки 2012 г. р.
Такая же трагедия случилась вблизи агрогородка Перерост Добрушского района. В 18:55 поступило сообщение о том, что ребенок утонул в озере. Спасателями найден и извлечен из воды утонувший мальчик 2006 г. р.
Фото: БЕЛТА
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В Гомельской и Минской областях за сутки утонули 3 ребенка
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