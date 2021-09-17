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  2. В Гомеле заложили сквер Народного единства

В Гомеле заложили сквер Народного единства

Ко Дню народного единства в Гомеле приурочили ряд знаковых мероприятий. Одним из них стала закладка нового сквера в Новобелицком районе Гомеля.


17 сентября – это праздник, который объединяет наши души, отметила во время открытия сквера заместитель главы администрации Новобелицкого района Оксана Руденок, – праздник, который объединяет наши сердца в едином порыве, порыве любви к нашей замечательной стране. Всем хочется пожелать мира, добра и благополучия.

На площадке возле новостроек 94-го микрорайона собрались представители общественных организаций, предприятий и просто неравнодушные гомельчане.


Этот праздник позволит нам объединить наши силы в одном едином направлении. Я надеюсь, что вот эта туя, которую мы сейчас высаживаем, принесет удачу нашему народу, сказала во время работ председатель Новобелицкой районной организации общественного объединения «Белая Русь» Любовь Ткач.

Не мешала работам по посадке даже дождливая и холодная погода. В сквере появилось несколько десятков туй и памятный знак с названием и датой его закладки. Теперь каждый год 17 сентября эта площадка будет пополняться новыми деревьями, архитектурными формами и скамейками.









valchenko@sb.by

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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