В Гомеле заложили сквер Народного единства

Ко Дню народного единства в Гомеле приурочили ряд знаковых мероприятий. Одним из них стала закладка нового сквера в Новобелицком районе Гомеля.





– 17 сентября – это праздник, который объединяет наши души, – отметила во время открытия сквера заместитель главы администрации Новобелицкого района Оксана Руденок, – праздник, который объединяет наши сердца в едином порыве, порыве любви к нашей замечательной стране. Всем хочется пожелать мира, добра и благополучия.

На площадке возле новостроек 94-го микрорайона собрались представители общественных организаций, предприятий и просто неравнодушные гомельчане.





– Этот праздник позволит нам объединить наши силы в одном едином направлении. Я надеюсь, что вот эта туя, которую мы сейчас высаживаем, принесет удачу нашему народу, – сказала во время работ председатель Новобелицкой районной организации общественного объединения «Белая Русь» Любовь Ткач.

Не мешала работам по посадке даже дождливая и холодная погода. В сквере появилось несколько десятков туй и памятный знак с названием и датой его закладки. Теперь каждый год 17 сентября эта площадка будет пополняться новыми деревьями, архитектурными формами и скамейками.

































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