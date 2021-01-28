Ранее оперативники наркоконтроля задержали 34-летнего безработного горожанина, хранившего 100 граммов марихуаны. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Милиционеры продолжали искать сбытчика. Вчера они вышли на 36-летнего гомельчанина, причастного к сбыту запрещенного психоактивного средства.
Была получена оперативная информация, что по месту жительства мужчина может хранить серьезную партию каннабиса. И она подтвердилась.
– На место происшествия прибыл кинолог с собакой. Она обнаружила в самых разных местах большие и маленькие пакеты с травой. Общий вес ее превысил пять килограммов. Горожанин также хранил приспособление для курения, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого водворили в ИВС. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны.
Фото и видео УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле задержан наркодилер с пятью килограммами марихуаны
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