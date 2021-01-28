В Гомеле задержан наркодилер с пятью килограммами марихуаны

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Была получена оперативная информация, что по месту жительства мужчина может хранить серьезную партию каннабиса. И она подтвердилась.– рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого водворили в ИВС. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны.Фото и видео УВД Гомельского облисполкома