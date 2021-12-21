В Гомеле взорвавшаяся петарда травмировала 11-летнего школьника

Мальчик получил в подарок от старшего брата упаковку петард, пригласил друзей, чтобы их проверить в действии. Дети пошли в лес. Там к ним примкнул еще один мальчик, вчетвером стали взрывать пиротехнику. Перед уходом домой новый приятель зажег петарду, которая ранее показалась бракованной, и бросил в сторону владельца опасных развлечений. Игрушка попала тому за шиворот куртки и там взорвалась.

Пострадавший мальчик позвонил родителям, они доставили его в больницу, доктора поставили диагноз: «Термический ожог правой боковой поверхности шеи». После оказания медпомощи ребенка отпустили домой.

– По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, назначена экспертиза для определения степени их тяжести, –рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.

Правоохранители призывают к неукоснительному соблюдению правил безопасности при пользовании петардами. С ними надо ознакомиться до того, как опасный предмет окажется в руках.