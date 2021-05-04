В Гомеле вынесли приговор тем, кто собирался захватить исполкомы

Суд над четырьмя бывшими доверенными лицами Светланы Тихановской начался еще 12 апреля. Их обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых «приготовление к массовым беспорядкам» и «приготовление к захвату зданий и сооружений». Сегодня суд вынес вердикт.
Обстоятельства дела, которое привело четверку на скамью подсудимых, стали известны в ходе расследования дела Сергея Тихановского и позже были выделены в отдельное производство. Тогда появилась информация, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату некоторых зданий в Гомеле. Обвинения были предъявлены безработному Юрию Власову, ремесленнику Дмитрию Ивашкову, таксисту Александру Шабалину и Татьяне Каневской, которая ухаживает за ребенком-инвалидом. Их задержали с 6 по 8 августа 2020 года. Следствие длилось больше семи месяцев.
Все четверо – участники скандального оперативного видео, запечатлевшего их совместное со Светланой Тихановской совещание. Организована встреча была 5 августа. На ней обсуждались планы по организации массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий государственных органов и назначение на места глав администраций и исполкомов своих лиц. Тихановская план поддержала и согласилась выдать средства на приобретение электрошокеров, газовых баллончиков типа «Шпага», раций, мегафонов и других необходимых для совершения противоправных действий инструментов. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, материалы которой были приобщены к делу, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам.
Во время судебного заседания была озвучена еще одна немаловажная информация. Помимо того, что обвиняемые обсуждали с Тихановской несанкционированные акции протеста, захват исполкомов и отделов внутренних дел, они еще и входили в число создателей деструктивных ютуб- и телеграм-каналов.
Подсудимым было предъявлено обвинение по приготовлению к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений. А Юрию Власову – еще и обвинение в публичном оскорблении представителей власти.
Учитывая повышенную общественную опасность совершенных обвиняемыми преступлений, государственный обвинитель запросил для Каневской, Шабалина и Ивашкова по шесть лет лишения свободы, для Власова 6,5 лет. Адвокаты просили оправдать подзащитных.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района г. Гомеля постановил обвинительный приговор. Обвиняемым назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. При этом Власову за счет преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Беларуси, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев. Мужчины отбывать наказание будут в исправительной колонии в условиях усиленного, а женщина – общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован в течение десяти дней со дня его провозглашения, а обвиняемыми, содержащимися под стражей, в тот же срок – со дня вручения копии приговора.
Фото: БЕЛТА
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В Гомеле вынесли приговор тем, кто собирался захватить исполкомы
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