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  2. В Гомеле вынесены приговоры 14 участникам организованной преступной группы по распространению наркотиков

В Гомеле вынесены приговоры 14 участникам организованной преступной группы по распространению наркотиков

Сотрудники наркоконтроля региона в течение двух месяцев задержали более 30 человек, причастных к незаконному обороту психотропов и гашиша. Все  работники одного интернет-магазина.

Согласно информации МВД Беларуси, ниточка сети дилеров начала раскручиваться после задержания гомельчанина. Дома и в тайниках у него изъяли амфетамин и альфа-PVP. В последующем у членов группы было обнаружено более 2,5 килограмма альфа-PVP, 0,7 килограмма мефедрона, 0,5 килограмма амфетамина, 200 граммов гашиша и 180 граммов экстази. По информации специалистов, это почти 14 тысяч доз. Их стоимость на черном рынке может составлять около 230 тысяч долларов.

В рамках уголовного дела за незаконный оборот наркотиков в Гомеле судили 14 человек, из них три девушки. Возраст обвиняемых от 23 до 35 лет. Это преимущественно жители региона, но не только. Большинство ранее не судимы.

 По решению Гомельского областного суда, проходившего в закрытом формате, фигуранты признаны виновными и осуждены на сроки от 11 до 17 лет лишения свободы в колонии общего и усиленного режима, все с денежными штрафами. Некоторые привлечены за покушение на преступление, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной вражды или розни, – сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко. 

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