В Гомеле вынесены приговоры 14 участникам организованной преступной группы по распространению наркотиков

Сотрудники наркоконтроля региона в течение двух месяцев задержали более 30 человек, причастных к незаконному обороту психотропов и гашиша. Все – работники одного интернет-магазина.

Согласно информации МВД Беларуси, ниточка сети дилеров начала раскручиваться после задержания гомельчанина. Дома и в тайниках у него изъяли амфетамин и альфа-PVP. В последующем у членов группы было обнаружено более 2,5 килограмма альфа-PVP, 0,7 килограмма мефедрона, 0,5 килограмма амфетамина, 200 граммов гашиша и 180 граммов экстази. По информации специалистов, это почти 14 тысяч доз. Их стоимость на черном рынке может составлять около 230 тысяч долларов.

В рамках уголовного дела за незаконный оборот наркотиков в Гомеле судили 14 человек, из них три девушки. Возраст обвиняемых от 23 до 35 лет. Это преимущественно жители региона, но не только. Большинство ранее не судимы.

– По решению Гомельского областного суда, проходившего в закрытом формате, фигуранты признаны виновными и осуждены на сроки от 11 до 17 лет лишения свободы в колонии общего и усиленного режима, все с денежными штрафами. Некоторые привлечены за покушение на преступление, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной вражды или розни, – сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.