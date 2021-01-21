В Гомеле воры украли и выбросили прибор за 7 тысяч долларов

Процесс похищения в подробностях запечатлели камеры, установленные в офисе. Видео довольно хорошего качества было растиражировано в соцсетях. Мужчин узнали и задержали. Один из украденных гаджетов они успели продать, второй удалось найти., – сообщают в МВД Беларуси.Оба родственника уже имеют судимости за кражу.