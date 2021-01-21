В Гомеле воры украли и выбросили прибор за 7 тысяч долларов

Геодезический прибор стоимостью более 16 тысяч рублей вместе с гаджетами дядя и племянник похитили из офиса фирмы в Советском районе поздно вечером. Не зная подлинной ценности дорогостоящего оборудования, воры просто от него избавились.
Процесс похищения в подробностях запечатлели камеры, установленные в офисе. Видео довольно хорошего качества было растиражировано в соцсетях. Мужчин узнали и задержали. Один из украденных гаджетов они успели продать, второй удалось найти.
– Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, злоумышленники задержаны и находятся в ИВС, – сообщают в МВД Беларуси.
Оба родственника уже имеют судимости за кражу.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович