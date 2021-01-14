В условиях наступившей холодной погоды с прогнозом усиления морозов областная организация Красного Креста организует четыре стационарных пункта обогрева при районных организациях БОКК, один передвижной пункт и палатку.
– Стационарные пункты принимают желающих согреться с половины девятого утра до шестнадцати часов. Там бездомные граждане также получат горячее питание, смогут обзавестись соответствующей погоде одеждой, гигиеническими наборами, – рассказал представитель Гомельской областной организации Красного Креста Артем Карпенко. – Всего областная организация закупила 900 продуктовых наборов на сумму более 23 тысяч рублей и столько же гигиенических наборов на сумму более 11 тысяч рублей.
Передвижной пункт обогрева в ближайшие два дня будет подъезжать к пунктам сбора вторсырья, где, как правило, часто бывают бездомные. Они также предложат этим гражданам горячее питание. Планируется посетить 11 пунктов сбора вторсырья.
С 11 утра завтра и до понедельника круглосуточно будет работать обогреваемая палатка вблизи Свято-Троицкого храма и Центра имени св. Матери Терезы (улица Советская) – также с предоставлением горячего питания и питья. Всего в рамках согревающих мероприятий будет задействовано 10 сотрудников и 16 волонтеров общественной организации.
Фото из архива БЕЛТА
Опубликовано:
492
В Гомеле в условиях холодов Красный Крест организует пункты обогрева бездомных
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter