Проживать в нем будет около 500 студентов, заселение начнется после зимней сессии. С вводом нового общежития в учебном заведении планируют закрыть потребность в проживании для иногородних студентов.
Ранее здание принадлежало другому вузу. Чтобы привести его в надлежащее состояние, были проделаны фундаментальные строительные работы, установлен новый лифт, обновлены коммуникации, интерьер, мебель. Средства были предоставлены из республиканского бюджета.
С ценным обретением будущих медиков поздравил заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк. Он выразил надежду, что хорошие бытовые условия помогут обучающейся молодежи более успешно овладевать знаниями, подчеркнул большую заслугу строителей. В нелегкой эпидемиологической ситуации они сделали свою работу в сжатые сроки и с хорошим качеством. Ректор медуниверситета Игорь Стома призвал будущих коллег относиться к имуществу бережно, как к личному жилью.
– Заходите в общежитие всегда с тем же уважением, с каким заходите в родительский дом. Большое спасибо всем, кто помог в его обновлении.
За годы существования с 1990 года Гомельским медицинским университетом выпущено около 9 тысяч врачей. Помимо непосредственно граждан нашей страны в нем обучаются иностранцы. В настоящий момент их более 700 из 26 стран мира.
Фото gp.by и Гомельского госуниверситета
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В Гомеле в преддверии Нового года сдали общежитие медуниверситета
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