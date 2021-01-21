В соревнованиях на призы Президентского спортивного клуба примут участие около 350 ребят в возрасте от 11 до 16 лет. Гонки проходят на биатлонном комплексе «Сож», построенном по поручению Главы государства.
По итогам стартов будет сформирована сборная области, которая представит Гомельщину на республиканском «Снежном снайпере» в Минске с 8 по 14 февраля.
В первый день областных состязаний на старты вышли команды девяти районов – по 14 участников в каждой.
С перерывами старты будут проходить по 28 января.
Фото: gp.by
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В Гомеле стартовали традиционные соревнования по биатлону «Снежный снайпер» среди подрастающего поколения
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