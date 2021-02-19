В Гомеле сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя

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Милиционеры устремились за ним и подали сигналы об остановке, которые водитель проигнорировал, пытаясь уйти. Вскоре легковушка забуксовала в сугробе. Даже после того как к ней подошел инспектор, нарушитель пытался вырулить задним ходом. Его задержали.– рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.Видео УВД Гомельского облисполкома