Инцидент произошел ночью. Сотрудники ГАИ патрулировали городские улицы на предмет безопасность движения и, остановившись на светофоре, обратили внимание на Volkswagen Passat. Автомобиль ехал неадекватно, вилял из полосы в полосу.
Милиционеры устремились за ним и подали сигналы об остановке, которые водитель проигнорировал, пытаясь уйти. Вскоре легковушка забуксовала в сугробе. Даже после того как к ней подошел инспектор, нарушитель пытался вырулить задним ходом. Его задержали.
– У 33-летнего местного жителя в выдыхаемом воздухе оказалось 2 промилле алкоголя, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева. – По факту произошедшего было составлено несколько административных протоколов.
Видео УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя
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