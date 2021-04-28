Рано утром 24 апреля в милицию сообщили, что у развлекательного центра на улице Ленина между молодыми людьми случилась драка. На место выехала группа задержания Департамента охраны.
Для дальнейших разбирательств подозреваемого доставили в местный райотдел милиции. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношение сотрудника органов внутренних дел.
Видео: ДО МВД
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В Гомеле при разбирательстве в конфликте на сотрудника группы задержания Департамента охраны МВД напал нетрезвый юноша
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