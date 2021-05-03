На 70-летнем гомельчанине вспыхнула одежда, когда он готовил еду. Мужчина смог самостоятельно справиться с возгоранием и не допустить его распространения по квартире. Однако полученные ожоги оказались серьезными, он осознал это на следующий день. Его на «скорой» доставили в специализированное отделение Гомельской городской клинической больницы № 1, где поместили в реанимацию.
Обстоятельства инцидента уточняются.
– Неосторожное обращение с огнем, приведшее к ожогам, – одна из рассматриваемых версий, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
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В Гомеле пожилой горожанин пострадал при готовке еды
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