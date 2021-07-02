Он разместился в южной части дворцово-паркового ансамбля Румянцевых-Паскевичей. На интерактивной площадке – уютные домики-инсталляции сказочных существ из мифов, легенд и чудесных историй известных произведений. А еще много тенистых елей. Но и не только. Устроители «Зеленого лабиринта» поместили еще на площадке павлинов.
Экзотическая пара была заранее привезена, адаптирована к новому месту.
– Лабиринты из живой изгороди были традиционным украшением в XVIII –XIX веках дворцовых садов и парковых комплексов Европы. Прогулка среди запутанных тропинок превращалась в популярное развлечение для аристократии, – говорят организаторы лабиринта. – Князья Паскевичи, владельцы Гомельского имения, также прибегали к нему, чтобы занять и удивить своих гостей.
Любопытную интерактивную площадку сотрудники дворцово-паркового ансамбля также подготовили ко Дню Независимости Беларуси. Прогуляться по ней в знойный летний день будет более чем увлекательно, особенно детям.
Фото: newsgomel.by
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В Гомеле появился «Зеленый лабиринт»
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