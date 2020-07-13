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В Гомеле парень нырял с трамплина в озеро и погиб

Трагедия произошла вчера поздно вечером на одном из водоемов областного центра. По предварительной информации, молодой человек 1999 года рождения в ожидании друзей нырял с трамплина в озеро. Приехавшие друзья обнаружили на берегу его вещи, позвонили в МЧС.

– Сегодня около одиннадцати утра водолазы-спасатели извлекли из воды тело юноши. Оно находилось в 10 метрах от берега на глубине двух метров, – сообщают в Гомельской областной организации ОСВОД.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.

Фото Гомельской областной организации ОСВОД

 

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