В Гомеле открыли памятную доску сестре милосердия Софье Голуховой

Мемориальный знак появился на многоквартирном доме по улице Жукова, где проживала Софья Васильевна Голухова. В годы Великой Отечественной войны она выносила с полей боев раненых воинов, спасла немало жизней. В 1942 году в течение двух суток непрерывных боев она вынесла свыше 40 раненых красноармейцев. Один из эпизодов спасения закончился для мужественной медсестры тяжелыми ранениями, потерей руки и ноги.





Гомельчанка отмечена почетной медалью имени Флоренс Найтингейл. Как известно, это международная награда для медицинских сестер, которые отличились при уходе за больными и ранеными воинами. В Беларуси такой награды удостоены всего шесть человек. Среди боевых знаков – два ордена Великой Отечественной войны первой и второй степени. Несмотря на тяжелые ранения, после войны Софья Васильевна еще долго трудилась в ФАП медицинской сестрой.





Памятная доска открыта по инициативе областной организации Белорусского общества Красного Креста. Мероприятие приурочено к Дню народного единства. По совпадению 17 сентября легендарной медсестре исполнилось бы 100 лет, она скончалась в 2012 году. После торжественного мероприятия сотрудники Красного Креста посетили могилу Софьи Голуховой в Гомельском районе. Ее племянница Вера Астафенко очень тепло восприняла установление почетной доски, это значит, что память о ее незаурядной тете живет, и для близких это очень важно.





Мероприятие прошло с участием представителей районных, областных и городских властей.













Фото gp.by.

