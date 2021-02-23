О крупной партии сигарет в РОВД Новобелицкого района Гомеля сообщил железнодорожник.
Он обнаружил табачные изделия во время обхода вагонов. Сигареты были упакованы в блоки. На место находки выехали оперативники ОБЭП.
–На дне двух вагонов находилось почти 29 000 пачек табачных изделий на общую сумму 43 320 рублей. Они изъяты. Проводятся проверочные мероприятия по установлению хозяина сигарет, – сообщают в УВД Гомельского облисполкома.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле оперативники ОБЭП изъяли сигареты на сумму более 43 тысяч рублей
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