В Гомеле ООО недоплатило в бюджет более 320 тыс. рублей налогов – возбуждено уголовное дело

Для этого должностные лица и учредители предприятия, специализирующегося на строительно-монтажных работах по прокладке коммуникаций, придумали преступную схему.

Они попросили зарегистрироваться в качестве ИП трех своих работников, при этом те не выполняли никаких работ в этом статусе. На их расчетный счет переводились денежные средства. В последующем они обналичивались и использовались должностными лицами для выплаты дополнительного дохода работникам общества, а также в личных целях. С 2016 по сентябрь 2021 года таким образом было обналичено денежных средств на сумму более 1,7 млн рублей, в бюджет не уплачено 323 тыс. рублей налогов.

Операция по пресечению преступной деятельности была проведена работниками УДФР КГК Беларуси по Гомельской области с привлечением сотрудников ОМОН УВД Гомельского облисполкома.

В отношении директора, других должностных лиц общества возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и сборов.

Фигурантами уголовного дела стали и ИП.

Все подозреваемые дали признательные показания, причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов погашен в сумме 150 тыс. рублей. На имущество фигурантов в сумме 700 тыс. рублей наложен арест.