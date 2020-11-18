В Гомеле началось строительство школы в микрорайоне Хутор

Еще в августе на этом месте заложили памятный камень – как гарантию обязательств, принятых на себя местной властью. Тогда же был назван срок начала работ – ноябрь. Первый шаг по исполнению обещаний сделан.Новая школа рассчитана на 845 учащихся с организацией занятий в одну смену. Здание будет представлять собой трехэтажный корпус, разделенный на четыре блока. Помимо классов, административных и хозяйственно-бытовых помещений в них разместятся специализированные кабинеты информатики, физики, химии, иностранного языка.У первоклассников будет своя игровая комната и спальная. А школьная столовая, по проекту, включает в себя два зала на 250 посадочных мест и буфет. Спектр возможностей для физического развития в будущей школе также впечатляет. Стадион с игровыми площадками, два физкультурных зала, бассейн с чашами для учебного и спортивного плаванья. Предусмотрены и условия для обучения детей с ограниченными возможностями, включая безбарьерную среду для колясочников., – отметил. –Сегодня работы ведутся в подготовительной стадии. Ее завершением станет заливка фундамента. Ожидается, что это произойдет через несколько недель. В активной фазе строительство будет идти круглосуточно. По мере необходимости планируется привлекать субподрядные организации, а также студенческие стройотряды БРСМ, формирование которых уже началось.