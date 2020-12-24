В Гомеле на маршрут вышли два автобуса в новогодней тематике

Такой креатив на городских перевозках подготовил гомельчанам филиал «Автобусный парк № 6 ОАО «Гомельоблавтотранс»., – комментирует. –Новогоднее настроение будут создавать и водители с кондукторами. Их одели в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Ну а что касается праздничных дней, в частности 25 и 31 декабря, то пассажиры – детишки, пожилые люди – еще и получат от перевозчика конфеты во время поездки.Фото филиала «Автобусный парк № 6 ОАО «Гомельоблавтотранс»