Один из них украшен под Деда Мороза, второй – под Снегурочку. На автобусах не только графические символы Нового года, но и характерные шапки, в которые традиционно облачаются любимые нами дедушка и его внучка. На одном из транспортных средств обозначен уходящий 2020 год, на втором – его приемник 2021-й. Внутри обоих транспортных средств – звездное небо. Во время движения звучат новогодние песни.
Такой креатив на городских перевозках подготовил гомельчанам филиал «Автобусный парк № 6 ОАО «Гомельоблавтотранс».
– Хочется поднять нашим пассажирам праздничное настроение, – комментирует заместитель директора филиала по идеологии, кадрам и быту Виталий Атаманчук. – Маршрут выбрали № 17, он проходит по одной из центральных улиц – Советской, на протяжении всего маршрута гомельчане смогут видеть автобусы – кто-то в качестве пассажиров, кто-то в качестве пешеходов.
Новогоднее настроение будут создавать и водители с кондукторами. Их одели в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Ну а что касается праздничных дней, в частности 25 и 31 декабря, то пассажиры – детишки, пожилые люди – еще и получат от перевозчика конфеты во время поездки.
Фото филиала «Автобусный парк № 6 ОАО «Гомельоблавтотранс»
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В Гомеле на маршрут вышли два автобуса в новогодней тематике
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