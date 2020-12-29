В Гомеле на городском маршруте курсирует троллейбус в новогоднем убранстве

– говорит заместитель директора по идеологической работе КУП «Гомельэлектротранспорт» Сергей Кончиц.Ну а один из водителей креативной машины – ветеран предприятия с сорокалетним стажем Владимир Биченков. Быть Дедом Морозом для него не впервой. В этой роли чувствует себя уверенно: доброжелателен, предлагает пассажирам загадать новогодние желания, которые имеют все шансы исполниться.В новогоднем убранстве троллейбус будет курсировать до 15 января.Фото газеты "Гомельские ведомости"