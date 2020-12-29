Новогоднюю машину с подсветкой, новогодними поздравлениями и Дедом Морозом в качестве водителя можно не только увидеть, но и проехать на нем. Это троллейбус маршрута № 20, одного из самых протяженных маршрутов в областном центре.
– Хочется создать для наших пассажиров праздничную обстановку, поднять настроение и тонус, – говорит заместитель директора по идеологической работе КУП «Гомельэлектротранспорт» Сергей Кончиц.
Ну а один из водителей креативной машины – ветеран предприятия с сорокалетним стажем Владимир Биченков. Быть Дедом Морозом для него не впервой. В этой роли чувствует себя уверенно: доброжелателен, предлагает пассажирам загадать новогодние желания, которые имеют все шансы исполниться.
В новогоднем убранстве троллейбус будет курсировать до 15 января.
Фото газеты "Гомельские ведомости"
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В Гомеле на городском маршруте курсирует троллейбус в новогоднем убранстве
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