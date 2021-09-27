В Гомеле мужчина, убивший другого из-за женщины, осужден на 15 лет колонии

Жестокое убийство было совершено в апреле нынешнего года в Гомельском районе. Двое мужчин после совместного распития спиртного стали ссориться из-за женщины. 37-летний мужчина набросился на своего оппонента с ножом, нанес не менее 23 ударов холодным оружием, а также ногами и тем, что попалось под руку, не оставив тому шансов на жизнь. После этого нападавший покинул место происшествия.

Его, как и нож, нашла служебная собака. Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью.

– Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда вынесла приговор:15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, – рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

К мужчине также применено принудительное лечение от алкоголизма, которым он страдает.